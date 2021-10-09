Антон Иванов, которому прочат место мэра Белгорода, подтвердил слухи о переходе на работу в администрацию

фото: со страницы Антона Иванова в соцсети.

О том, что мэр Белгорода Юрий Галдун покидает свой пост стало известно 7 октября. Горсовет рассмотрит его заявление об уходе по собственному желанию на внеочередном заседании 13 октября.

Вместе с тем появились слухи о том, что временно исполняющим обязанности градоначальника станет 36-летний генеральный директор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС Антон Иванов. Он подтвердил информацию о своем переходе мэрию. На своей странице в соцсети Антон Иванов сообщил, что 8 октября был его последний рабочий день в должности гендиректора указанных организаций.

- Я продолжу свою работу в администрации города Белгорода. Это большая ответственность и честь для меня. Приложу все усилия, чтобы достойно продолжить реализацию инициатив моих уважаемых предшественников и быть полезным горожанам, - написал Антон Иванов.