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Общество9 октября 2021 11:44

Антон Иванов, которому прочат место мэра Белгорода, подтвердил слухи о переходе на работу в администрацию

Он сообщил о последнем рабочем дне в Ипотечной корпорации и Фонде поддержки ИЖС
Анастасия Лемешко
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фото: со страницы Антона Иванова в соцсети.

фото: со страницы Антона Иванова в соцсети.

О том, что мэр Белгорода Юрий Галдун покидает свой пост стало известно 7 октября. Горсовет рассмотрит его заявление об уходе по собственному желанию на внеочередном заседании 13 октября.

Вместе с тем появились слухи о том, что временно исполняющим обязанности градоначальника станет 36-летний генеральный директор Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС Антон Иванов. Он подтвердил информацию о своем переходе мэрию. На своей странице в соцсети Антон Иванов сообщил, что 8 октября был его последний рабочий день в должности гендиректора указанных организаций.

- Я продолжу свою работу в администрации города Белгорода. Это большая ответственность и честь для меня. Приложу все усилия, чтобы достойно продолжить реализацию инициатив моих уважаемых предшественников и быть полезным горожанам, - написал Антон Иванов.