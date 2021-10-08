Белгородские энергетики участвуют в научно-практической конференции по энергетическому праву

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» являются участниками научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и тенденции развития», которая походит 8-9 октября в очно-заочном формате на базе НИУ БелГУ.

В дискуссии, затрагивающей современное состояние энергетического права и тенденции отраслевого регулирования, участие принимают главный научный сотрудник – руководитель Междисциплинарного центра правовых исследований в сфере энергетики ордена Трудового Красного Знамени Института государства и права Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Габов, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин, а также более 100 представителей энергокомпаний и ведущих вузов из 20 регионов России, ученые из Сербии и Болгарии.

Читать далее >>>