Белгородские энергетики участвуют в научно-практической конференции по энергетическому праву

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» являются участниками научно-практической конференции «Энергетическое право: модели и тенденции развития», которая походит 8-9 октября в очно-заочном формате на базе НИУ БелГУ.

В дискуссии, затрагивающей современное состояние энергетического права и тенденции отраслевого регулирования, участие принимают главный научный сотрудник – руководитель Междисциплинарного центра правовых исследований в сфере энергетики ордена Трудового Красного Знамени Института государства и права Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Габов, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин, а также более 100 представителей энергокомпаний и ведущих вузов из 20 регионов России, ученые из Сербии и Болгарии.

На пленарном заседании юристы и энергетики обсудили актуальные вопросы модернизации энергетического законодательства и влияние норм международного права на развитие энергетического права в России, проблемы энергетической безопасности Российской Федерации и антимонопольного регулирования отношений, эколого-правовые и многие другие аспекты развития отрасли. В частности, директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго РФ Антон Семейкин в своем докладе раскрыл основополагающие факторы экономической безопасности топливно-энергетического комплекса и его роль в обеспечении национальной безопасности страны.

- Принятая в компании «Россети» концепция модернизации сетей на основе интеллектуальных технологий предусматривает риск-ориентированное управление отраслью. Как отметил в своем недавнем интервью каналу РБК генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Владимирович Маковский, такой подход подразумевает исключение искажения или утраты информации, что дает основу для принятия качественных, быстрых и эффективных управленческих решений, позволяет существенно снизить операционные расходы, значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и улучшить качество предоставляемых услуг. За три года уверенного движения в русле данной стратегии нам удалось реализовать целый ряд важных, основополагающих для региона проектов. Одновременно мы столкнулись с необходимостью внесения изменений и дополнений в отдельные законодательные акты. В связи с этим необходимо рассмотреть механизмы правовых отношений в энергоотрасли, чтобы более эффективно решать задачи по переводу сетевого комплекса в инновационное русло, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.