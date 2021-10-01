В белгородских поликлиниках открывают отделения неотложной помощи

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

С наступлением осени количество заболевших коронавирусом в регионе стало расти. К ковиду добавились еще и сезонные грипп и ОРВИ. В областном депздраве не раз отмечали, что нагрузка на врачей заметно возросла, а соцсети тем временем запестрели жалобами на очереди в медучреждениях.

Для решения этой проблемы в поликлиниках Белгорода открывают отделения неотложной помощи. В каждой из них будет как минимум три кабинета для экстренных пациентов.

Параллельно разными путями пытаются решить вопрос кадрового дефицита. Так, к примеру, врачам, согласившимся досрочно выйти из декретных отпусков, пообещали доплачивать по 30 тысяч рублей. Специалистов, которые ушли работать в красную зону COVID-19, заменили ординаторами.

По данным администрации области, количество вызовов врача на дом в Белгороде по сравнению с прошлыми годами выросло в два раза - с 500 до 1200 день. В связи с этим пришлось создать еще и дополнительные мобильные бригады неотложной помощи. В целом штат медицинского персонала в городских поликлиниках увеличился на 31 человека.

Чтобы снизить «бумажную» нагрузку на врачей, здесь вели должности администраторов. Они будут заниматься заполнением различных документов.

1 октября в шестой поликлинике, где появилось отделение неотложной помощи, побывал губернатор Вячеслав Гладков. «Отработаем механизм на городских поликлиниках Белгорода, и если все получится, запустим эти практики по всей области», - отметил глава региона.

Белгородцам также напоминают, что теперь вызвать врача на дом или записаться на прием можно через колл-центр по единому бесплатному номеру «122».