Во второй горбольнице Белгорода еще 550 коек отдали под ковидный госпиталь

За день к числу заболевших коронавирусом в Белгородской области добавились еще 193 человека. С начала пандемии их уже 54 087. Выздоровело 47 755 человек. Умерли 1164 - пятеро из них за минувшие сутки. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1953 и 1959 годов рождения, две жительницы Белгорода 1950 и 1933 годов рождения и жительница Курской области 1940 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, в связи с ростом заболевших 18 сентября в режим ковидного госпиталя перевели терапевтический корпус второй городской больницы, а 1 с октября под него же отдали и 550 коек хирургического корпуса.

- Департамент здравоохранения принял это решение в связи с неутешительной динамикой заболевания в осенний период. Терапевтический корпус уже работает как ковид-госпиталь с прошлой недели. Количество коек для больных COVID-19 увеличивается, чтобы избежать дефицита мест в условиях роста числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, - написал у себя на странице в соцсети главврач Роман Проценко.