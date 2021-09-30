Осенняя атака вирусов, очереди в поликлиниках и ординаторы вместо врачей – как обстоят дела в белгородском здравоохранении

С 1 января планируется увеличить численность операторов медицинского колл-центра. фото: с сайта Департамента здравоохранения Белгородской области.

С наступлением холодов нагрузка на медиков увеличилась в разы. Наряду с традиционными гриппом и ОРВИ жару теперь поддает еще и коронавирус. Плюс к сезонным никто не отменял и другие проблемы со здоровьем.

Только COVID-19 за относительно небольшую историю пандемии успели переболеть более 53 тысяч белгородцев. Свыше 47 тысяч сумели победить вирус. Однако число его жертв ежедневно увеличивается. По данным на 29 сентября, из-за ковида в регионе умерли уже 1152 человека.

«ШИРИТСЯ, РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ»

На днях глава областного депздрава Андрей Иконников отметил, что заболеваемость в регионе растет, при чем как среди взрослых, так и среди детей. В режим ковидного госпиталя вновь пришлось перевести вторую горбольницу. Недавно ее посетил помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Антон Шаклунов.

- Общий объем коечного фонда — 1200, большая медицинская организация, которая сейчас взяла на себя сложную задачу — оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Осмотрели приемное отделение — считаю его образцовым: потоки разведены грамотно, помощь оказывают квалифицированные специалисты, - отметил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников.

По данным депздрава, с середины сентября вполовину выросло количество обращений в амбулаторном звене. Параллельно возникла проблема с дозвоном в поликлиники. Чтобы ее решить, в регионе создали медицинский колл-центр. Он начал функционировать с 21 сентября. Теперь жители региона, позвонив по бесплатному номеру «122», могут не только получить консультацию, но и вызвать врача на дом. Как мы писали ранее, операторы дежурят с 8 до 20 по будням, в субботу с 9 до 14. В остальное время можно оставить голосовое сообщение, которое будет обработано в первый рабочий день.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, ежедневно двадцать сотрудников принимают до 1000 звонков по медицинской тематике. Из них больше половины – вызовы на дом. В первые дни работы колл-центра ожидание ответа не превышало семнадцати секунд. Последнее время в связи с увеличением количества обращений выросло до 74 секунд. В «пиковый период» - с восьми до десяти часов утра – время ожидания увеличивается.

- Колл-центр действует вторую неделю, и его работа корректируется и подстраивается, исходя из реальной ситуации. Например, сотрудники используют для записи к узким специалистам «Электронную регистратуру», и, если там отсутствует возможность записи, операторы фиксируют обращение и направляют его в соответствующее медучреждение. С 1 января планируется увеличить численность операторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу колл-центра, - отметили в облздраве.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В ОЧЕРЕДИ К ВРАЧУ

Вместе с тем в последние дни соцсети пестрят жалобами на очереди в поликлиниках. «Чтобы пройти к врачу нужно терпение. С 13.00 люди занимают очередь, если врач принимает с 15.00. К слову сказать, я пришла в 14.30, а прошла к врачу только в 17.48, - приводит слова подписчицы телеграм-канал «Жесть Белгород».

Еще одну жалобу напечатали в сообществе «Честный список. Белгород»: «Придя в кабинет неотложной помощи в 10.00 с температурой 39 и признаками короны простояла, именно простояла, потому что сесть было негде, до 17.00, в живой очереди с такими же сорока-пятьюдесятью бедолагами. Вызов врача на дом - занята линия. Главврач только разводит руками...».

Немало и тех, кто защищает медиков: «Вы думаете, что врачи не люди и у них нет других забот. Вы даже представить не можете, насколько они загружены, и большую часть занимает документация. Врачей не хватает, и одного врача бросают на несколько участков или несколько профилей. Он один, а вас много, поставьте себя на его место. Терпимее нужно быть, все мы люди», - пишут в комментариях к одному из постов.

ОРДИНАТОРЫ В ПОМОЩЬ

Впрочем, проблему нехватки медиков и чрезмерных объемов бумажной работы в Белгородской области уже поднимали не раз. На одном из оперативных совещаний при главе региона обсуждалось, что врачам, согласившимся досрочно выйти из декретного отпуска, будут доплачивать ежемесячно по 30 тысяч рублей. Однако даже на этих условиях на тот момент досрочно приступить к работе согласились только 31 специалист. Губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен таким решением вопроса кадрового дефицита, отметив, что принимаемых мер при нехватке в 5000 человек среднего медицинского персонала явно недостаточно.

Впоследствии было принято решение создать в белгородских поликлиниках отделения неотложной медицинской помощи и профилактики, в которых будут работать несколько бригад: приемные, ковидные и сестринские, а также невролог, офтальмолог и оториноларинголог. Помимо этого, здесь запланировали ввести должности администраторов, в обязанности которых войдет запись на прием, выдача справок, сопровождение и консультирование пациентов. Кроме того, на них должна лечь часть «бумажной» работы, что позволит снизить нагрузку на врачей.

Кроме того, 29 сентября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что 59 ординаторов мединститута заменят врачей, которые ушли работать в красную зону COVID-19. Молодые специалисты будут работать в основном участковыми терапевтами. Сорок человек отправятся в городскую поликлинику Белгорода, тринадцать — в Старооскольскую окружную больницу, четверо - в Губкинскую центральную районную больницу, и двое - в Областную детскую.

Помимо этого, 210 учащихся мединститута уже трудятся на различных должностях в учреждениях здравоохранения области. После сдачи экзаменов на получение допуска к работе средним медицинским персоналом к ним присоединятся еще и старшекурсники.

Отмечается также, что в прошлом году в период очередной волны коронавируса белгородским медикам также помогали 320 студентов мединститута. Они успешно справились со своими задачами, за что многих отметили почетными грамотами и благодарностями.

ВАКЦИНАЦИЯ НА ЛИЧНЫМ ПРИМЕРЕ

В областном департаменте здравоохранения отмечают, что самый надежный способ защититься от коронавируса – вакцинация. Прививочную кампанию поддержали и ряд белгородцев, чьи имена на слуху. Среди них - директор Белгородской государственной филармонии и представитель Общественного совета при УМВД региона Светлана Боруха. В 2018 году на втором форуме «Люби то, что делаешь» она сделала откровенное признание, рассказав, что смогла победить рак. Зал стоя аплодировал женщине, когда она сняла на сцене парик. Несмотря на перенесенное заболевание, директор филармонии не побоялась сделать прививку. По словам Светланы Борухи, вакцинацию прошла вся ее семья, включая 89-летнюю маму.

Не остался в стороне и глава региона Вячеслав Гладков. Он рассказал своим подписчикам в соцсети, что буквально 29 сентября прошел ревакцинацию от коронавируса. Губернатор отметил, что после повторной прививки чувствует себя отлично.

По последним данным, в Белгородской области полностью прошли вакцинацию порядка 700 тысяч человек. Повторно сделали прививки около 11 тысяч жителей региона. Отмечается, что среди вакцинированных заболевших менее 1%. Кроме того, люди сделавшие прививки, легче переносят COVID. По словам главы областного депздрава Андрея Иконникова, среди них встречались случаи средней тяжести. Однако никто из вакцинированных не попал в реанимацию.