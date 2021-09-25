Возле Старого Оскола под колесами фуры погиб молодой мужчина

В пятницу, 24 сентября, в Белгородской области произошло три ДТП. Два из них – смертельные. Напомним, на улице Механизаторов в областном центре столкнулись «Соболь» и фура – один человек погиб, другого с серьезными травмами доставили в больницу.

Вечером на проспекте Ватутина в Белгороде столкнулись три автомобиля. Там пострадали два человека, их с травмами увезла скорая помощь.

В Старооскольском городском округе около восьми часов вечера на трассе «Короча – Губкин – граница Курской области» 33-летний водитель «Скании» наехал на находившегося на проезжей части 35-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия.