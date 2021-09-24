В Белгороде на проспекте Ватутина столкнулись три машины

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Последний рабочий день недели выдался в Белгороде аварийным. Напомним, утром на улице Мехиназаторов произошло лобовое столкновение большегруза с автомобилем «Соболь» - один человек погиб, один пострадал.

Около семи часов вечера в районе перекрестка Ватутина и улицы Автомобилистов столкнулись три машины. По предварительным данным, авария также произошла из-за выезда на «встречку». Не последнюю роль, скорее всего, сыграла и дождливая погода. По предварительным данным, водитель «Рено Логан», ехавший со стороны Дубового в направлении Белгорода, не справился на мокрой дороге с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезался в «ВАЗ 2115», а затем по касательной зацепил «Хонду». В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее в дождь, выбирать безопасную скорость, избегать резких перестроений и торможений, обязательно обозначать маневры сигналом «поворотника», держать дистанцию и интервал, не забывать снижать скорость на подъездах к пешеходным переходам. Пешеходов просят перед пересечением проезжей части убедиться в том, что водитель принял меры к остановке, а также снять капюшон, убрать наушники, телефон и зонтик.