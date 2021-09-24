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Общество24 сентября 2021 13:39

Появились подробности смертельного ДТП на улице Механизаторов в Белгороде

Один из находившихся в «Соболе» мужчин погиб, другого доставили в больницу
Анастасия Лемешко
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В автомобиле "Соболь" находились два человека.

В автомобиле "Соболь" находились два человека.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, смертельная авария произошла около девяти часов утра 24 сентября на улице Механизаторов в Белгороде. По предварительным данным, автомобиль «Соболь» выехал на встречную полосу и протаранил большегруз «Скания» под управлением 34-летнего мужчины.

По предварительным данным, выехавший на встречную полосу "Соболь" врезался в большегруз.

По предварительным данным, выехавший на встречную полосу "Соболь" врезался в большегруз.

Как следует из сообщения на сайте УМВД России по Белгородской области, в «Соболе» находилось два человека. Один – 36-летний мужчина - погиб на месте происшествия. Второй – 23-летний, с серьезными травмами госпитализирован в больницу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины совершенного ДТП.

Один из находившихся в автомобиле мужчин погиб, второй серьезно пострадал.

Один из находившихся в автомобиле мужчин погиб, второй серьезно пострадал.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.