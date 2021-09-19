Терапевтический корпус второй Горбольницы Белгорода снова стал ковидным госпиталем

По словам главы депздрава Андрея Иконникова, заболеваемость растет только среди непривитых (и здесь самые тяжёлые случаи). Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На базе терапевтического корпуса второй Горбольницы Белгорода 18 сентября вновь развернули 160 ковидных коек. Это связано с увеличением количества заболевших. Об этом в соцсетях сообщил глава депздрава Андрей Иконников.

«Загруженность коечного фонда по региону растет, данные по заболеваемости не радуют, и мы обязаны для сохранения жизни пациентов с коронавирусом увеличить количество коек. Отмечу, что заболеваемость растет только среди непривитых (и здесь самые тяжелые случаи). Заболеваемость у вакцинируемых держится на прежнем уровне», — отметил Андрей Иконников.

Напомним, по данным на 19 сентября в регионе заболели еще 161 человек, 31 выздоровели и пять умерли. За день до этого, в регионе за сутки скончались сразу восемь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Сейчас госпитализированы 1623 человека. 51 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.