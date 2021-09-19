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Общество19 сентября 2021 17:14

Терапевтический корпус второй Горбольницы Белгорода снова стал ковидным госпиталем

По словам главы депздрава Андрея Иконникова, это связано с увеличением числа заболевших
Анастасия Лемешко
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По словам главы депздрава Андрея Иконникова, заболеваемость растет только среди непривитых (и здесь самые тяжёлые случаи).

По словам главы депздрава Андрея Иконникова, заболеваемость растет только среди непривитых (и здесь самые тяжёлые случаи).

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На базе терапевтического корпуса второй Горбольницы Белгорода 18 сентября вновь развернули 160 ковидных коек. Это связано с увеличением количества заболевших. Об этом в соцсетях сообщил глава депздрава Андрей Иконников.

«Загруженность коечного фонда по региону растет, данные по заболеваемости не радуют, и мы обязаны для сохранения жизни пациентов с коронавирусом увеличить количество коек. Отмечу, что заболеваемость растет только среди непривитых (и здесь самые тяжелые случаи). Заболеваемость у вакцинируемых держится на прежнем уровне», — отметил Андрей Иконников.

Напомним, по данным на 19 сентября в регионе заболели еще 161 человек, 31 выздоровели и пять умерли. За день до этого, в регионе за сутки скончались сразу восемь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Сейчас госпитализированы 1623 человека. 51 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.