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Общество18 сентября 2021 12:14

За сутки в Белгородской области умерли восемь человек с подтвержденным COVID-19

Шестеро из них жители Старооскольского городского округа
Анастасия Лемешко
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По информации депздрава области, среди тех, кто сделал прививки, тяжелых случаев заболевания не выявлялось.

По информации депздрава области, среди тех, кто сделал прививки, тяжелых случаев заболевания не выявлялось.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За минувшие сутки в Белгородской области от коронавируса умерли сразу восемь человек. По информации депздрава, среди них три женщины и пять мужчины. Это жители Старооскольского городского округа 1935, 1951, 1953, 1939, 1940 и 1957 годов рождения, житель Губкинского городского округа 1945 года рождения и житель Чернянского района 1949 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За сутки заболевших в регионе 162 человека. С начала пандемии – 51790. Выздоровевших за день – 207. За все время – 45975. Всего в Белгородской области от коронавируса уже умерли 1092 человека. Как ранее сообщал департамент здравоохранения, среди тех, кто сделал прививки, тяжелых случаев заболевания не выявлено.