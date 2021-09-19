Более 46 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1623-х госпитализированных 51 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1945 и 1951 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1943 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1931 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1955 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 161 пациент заболел, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 51951 человек, выздоровели – 46006, умерли – 1097.

Сейчас из 1623-х госпитализированных 51 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12752 белгородца - на самоизоляции, 17934 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 134290 - сняты с самоизоляции.