«Справедливая Россия – За Правду»: «Мы защитим каждый голос! Любое нарушение доведём до уголовного дела»

14 сентября в областном центре состоялась конференция, на которой представители сраведливороссов рассказали, как будут защищать голоса избирателей на предстоящих трёхдневных выборах. А также пояснили схему работы программы «Справедливый наблюдатель» и в очередной раз призвали белгородцев обязательно приходить на выборы, чтобы использовать свой шанс повлиять на политическую ситуацию в стране.

Лидер партии Сергей Миронов начал конференцию в столице, далее она продолжилась в регионах. Главная тема обсуждения – проект партии «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ». Он направлен на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также непосредственно наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании.

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