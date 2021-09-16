«Справедливая Россия – За Правду»: «Мы защитим каждый голос! Любое нарушение доведём до уголовного дела»

К предстоящим выборам в партии с февраля 2021 года в общей сложности обучили 692 координатора из 75 регионов страны Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

14 сентября в областном центре состоялась конференция, на которой представители сраведливороссов рассказали, как будут защищать голоса избирателей на предстоящих трёхдневных выборах. А также пояснили схему работы программы «Справедливый наблюдатель» и в очередной раз призвали белгородцев обязательно приходить на выборы, чтобы использовать свой шанс повлиять на политическую ситуацию в стране.

Лидер партии Сергей Миронов начал конференцию в столице, далее она продолжилась в регионах. Главная тема обсуждения – проект партии «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ». Он направлен на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также непосредственно наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах.

Работа над проектом велась на протяжении нескольких лет, и приложение уже было протестировано в ряде областей, где отлично себя зарекомендовало. К предстоящим выборам в партии с февраля 2021 года в общей сложности обучили 692 координатора из 75 регионов, которые будут координировать работу около 120 тысяч наблюдателей. Среди них 1 500 белгородцев, которые станут следить за ходом голосования в нашем регионе.

ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ

- Мы можем с гордостью сказать, что закроем каждую избирательную комиссию от Калининграда до Владивостока своими наблюдателями и обеспечим справедливый результат. Мы, конечно, мечтаем, что все проголосуют за нас, и сделали для этого очень много. Но это минимум по сравнению с тем, что будем делать в дальнейшем. Мы гарантируем, что голос каждого гражданина отойдёт той партии, за которую он проголосует, - заявил Александр Воробьёв, Секретарь политсовета партии «Справедливая Россия – За правду», кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва.

Александр Воробьёв: "Мы гарантируем, что голос каждого гражданина отойдёт той партии, за которую он проголосует" Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

От Белгородской области в координаторы было предложено 20 человек. Из них прошли и получили сертификацию лишь 11. В партии подчеркнули, что критерии отбора были жёсткими. После обучения каждый кандидат проходил двухэтапное тестирование. Многие «засыпались» на избирательном праве – это очень большой и ёмкий закон. Его нужно досконально знать и понимать, чтобы пресекать возможные нарушения в дни голосования.

Как отметил Ярослав Воробьев, координатор наблюдателей в ряде районов Белгородской области, «Справедливый наблюдатель» дал большое преимущество – удалось избавиться от бумажной волокиты. Теперь контроль на избирательных участках можно осуществлять с помощью гаджета. Вся информация, которая собирается тысячами наблюдателей, в режиме онлайн поступает в штаб партии и ЦИК. У каждого наблюдателя в телефоне загружено приложение. Как только он переступает порог избирательного участка, он получает инструкцию с дальнейшими действиями – проверить бюллетени, опломбировки и прочее. Дальше уже технология наблюдения. Если человек видит нарушение, включает запись, которая автоматически загружается в «облако», и её видят в Москве. В штабе партии работают 72 юриста, они будут оперативно решать возникшие проблемы.

- Мы также решили проблему с отдалёнными районами. Даже при слабой сети у нас есть связь с наблюдателем на участках, и мы видим полную статистику происходящего через приложение. Самое главное: приложение дало нам прозрачность выборов! Мы обучили 1500 человек, воспитали не просто людей, которые пришли на работу и проголосовали. Людям действительно интересно следить за ходом выборов, и они понимают, что причастны к процессу, и делают всё ответственно. Другие партии тоже обучают наблюдателей, но используют старые схемы. Мы же перешли на новый уровень, - отметил Ярослав Воробьев.

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» во время избирательной кампании провела в регионе большую работу: газеты, листовки, билборды, встречи с населением и разъяснительные беседы. Особый упор справедливороссы делают на справедливый базовый доход, отмену ЕГЭ, отмену пенсионной реформы.

Юрий Осетров: "Нужно протестовать, приходя на избирательные участки" Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Эта концепция позволяет нам быть лидерами справедливости. Честь и совесть будут на первом месте, а не власть и деньги. И нас за это будут уважать во всем мире. И в целом программа партии в этом году позволяет нам биться на равных в политической борьбе. И мы готовы к тому, чтобы нас ловили на слове. У людей должен появиться интерес к выборам. Сейчас с помощью программы «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» мы открываем всю технологию нашей работы, и это должно дать людям надежду на то, что их голос не будет украден. Ведь мы занимаемся политикой, чтобы жизнь была справедливой. Госслужащий – должен служить государству, а мы этого пока не ощущаем. Давайте что-то менять. Нельзя протестовать на диване. Нужно протестовать, приходя на избирательные участки, - говорит Юрий Осетров, председатель Совета РО партии «Справедливая Россия – За правду», кандидат в Губернаторы Белгородской области.

Юрий Анатольевич также призвал власти и членов избирательных комиссий действовать по закону и не фальсифицировать выборы.

- Мы будем наблюдать. Любое нарушение мы доведём до уголовного дела. В обществе большое недоверие к власти и выборам, многие граждане сомневаются, что их голос что-то решит. По статистике, менее 20% населения приходит голосовать. А приходить надо – это одна из форм защиты своего голоса, - подчеркнул Осетров.

Коллегу поддержал Александр Воробьев, добавив, что из 20% приходящих на избирательные участки меньше трети отдают голос партии власти.

- В итоге страной управляет и готовит законы партия, которую поддерживает меньше 10 процентов населения. Это факт. Следующая Государственная Дума – первая в новейшей истории страны, которая будет формировать Правительство. Поэтому важно прийти и проголосовать. Протестуя своим неприходом, вы ничего не измените.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА