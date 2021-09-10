Белгородские волейболисты в трех партиях переиграли динамовцев из Ленобласти

11 сентября белгородцы сыграют с питерским «Зенитом». Начало в 16:00. Фото vk.com/belogorievolley.

В Москве продолжается предварительный этап Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

В третий игровой день 1-го тура «Белогорье» уверенно выиграло у «Динамо-ЛО» из Ленинградской области – 3:0 (25:14, 25:22, 25:20).

Как и в матчах против московского «Динамо» и нижегородского АСУ, самым результативным в составе белгородцев стал Егор Сиденко, набравший 15 очков. У Станислава Маслиева 12 очков, у Игоря Филиппова и Георгия Заболотникова по 10 очков.

Сегодня у «Белогорья» выходной день. А завтра, 11 сентября, белгородцы сыграют с питерским «Зенитом». Начало в 16:00.