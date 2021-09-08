Белгородские волейболисты начали поход за Кубком с поражения

Белгородцы восемь раз завоевывали национальный кубок. Фото belogorievolley.ru.

В Санкт-Петербурге стартовал предварительный этап Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

После поражения в двух партиях от московского «Динамо» белгородцы смогли возродить интригу, выиграв третью, но в конечном счете победу праздновал столичный клуб – 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 21:25).

Лучшим бомбардиром матча стал динамовский доигровщик Антон Семышев – 18 очков. «Белогорью» 14 очков принес Егор Сиденко, которому в этот день исполнилось 22 года, 12 – Иван Кузнецов, по 9 – Станислав Маслиев и Андрей Ананьев.

Сегодня, 8 сентября, «Белогорье» в 16:00 встретится с нижегородским АСК.

Напомним, что белгородские волейболисты восемь раз завоевывали национальный кубок, но в последний раз – в 2013-м году. Чаще трофей выигрывал лишь казанский «Зенит» - девять раз.