ВК «Белогорье» одержал первую победу в сезоне

Сегодня в 16:00 «Белогорье» сразится с «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Фото vk.com/belogorievolley.

В Москве продолжается предварительный этап Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

Во втором туре «Белогорье» в четырех партиях выиграло у нижегородского АСК – 3:1 (25:12, 23:25, 25:21, 27:25).

Как и днем ранее против московского «Динамо», самым результативным у белгородцев стал Егор Сиденко с 24-мя очками в активе. У Андрея Ананьева 13 очков, у Станислава Маслиева – 11, у Алексея Самойленко – 10.

Сегодня в 16:00 «Белогорье» сразится с «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Накануне динамовцы отдыхали после уверенной победы над «Зенитом». А вот «львы» вынуждены играть третий матч подряд, и им будет сложнее, чем соперникам.