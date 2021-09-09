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Происшествия9 сентября 2021 15:18

10 сентября виновника смертельного ДТП под Белгородом могут отправить домой

Решение за областным судом
Алексей СЕРГУНИН
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За 500 тысяч рублей виновник смертельного ДТП может перебраться из тюремной камеры домой.

За 500 тысяч рублей виновник смертельного ДТП может перебраться из тюремной камеры домой.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как уже писала «КП», вечером 30 августа в Волоконовке нетрезвый водитель легкового авто сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся, не оказав никакой первой помощи.

Трагедия произошла на пешеходном переходе. А 1 сентября 14-летний парень скончался в реанимации.

Сегодня в местных соцсетях появилась информация, что руководствуясь статьей 108 УПК РФ, водитель подал апелляцию в белгородский областной суд с просьбой отменить постановление Волоконовского районного суда от 2 сентября и заменить нахождение под стражей на домашний арест под залог в 500 тысяч рублей.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, «подобные апелляции облсуд рассматривает по пятницам».

А это значит, что завтра мы узнаем, какое решение примут служители Фемиды в отношении виновника смертельного ДТП.

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