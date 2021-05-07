Мэр Белгорода встретился со «стальной бабушкой» и другими фронтовиками

В год 76-летия Великой Победы каждый каждый ветеран Белгорода получит персональные поздравления от мэра Юрия Галдуна (справа) и главы региона Вячеслава Гладкова. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По традиции накануне Дня Победы мэр Белгорода Юрий Галдун встретился с фронтовиками, - информирует пресс-служба администрации областного центра.

Среди почетных гостей - Мария Колтакова, Александр Поляков, Николай Зинченко, Рудольф Пароев, Вера Уткина, Юрий Калашников, Нина Прокопова и Николай Шевцов.

Ветераны, среди которых защитники Ленинграда, участники Курской битвы, освобождения Праги, делились воспоминаниями о своем фронтовом пути, читали стихи о войне.

Мария Колтакова (справа). Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Я горжусь тем, что была рядовым солдатом, - обратилась к собравшимся Мария Колтакова. - Четыре года, днем и ночью мы выдерживали ураган огня и железа. Победа была выстрадана нашим народом. Меня война до сих пор волнует, как будто гусеницы танка прошли по моей судьбе».

Юрий Галдун вручил Марии Денисовне почетную грамоту города Белгорода за активное участие в общественной жизни, личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Юрий Галдун вручил Марии Денисовне почетную грамоту города Белгорода за активное участие в общественной жизни, личный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Напомним, что 99-летняя Мария Колтакова – уникальная не только в плане своих военных достижений личность. Нынешней весной она сначала проехалась на танке в Валуйках, а затем полтора часа летала на авиационном симуляторе Су-34 в Воронеже.

Сейчас в Белгороде проживает 1884 ветерана Великой Отечественной войны. В год 76-летия Великой Победы каждый из них получит персональные поздравления от Юрия Галдуна и главы региона Вячеслава Гладкова.