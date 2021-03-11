99-летняя «железная бабушка» из Белгорода проехала на танке

Фото: Светлана Афанасьева/администрация Валуйского городского округа.

99-летняя белгородка Мария Колтакова снова удивляет! «Железная бабушка» проехала на танке по территории воинской части в Валуйках. Интересное событие еще ранним утром анонсировал временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков. К слову, региональные власти и помогли реализовать инициативу Марии Денисовны.

«НЕОРДИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ ЕЩЕ БУДУТ»

- Хочу показать пример молодому поколению, чтобы юноши и девушки ровнялись на «железную бабушку», которая сегодня проедет на танке, - обратилась к собравшимся на полигоне Мария Колтакова.

Генерал-лейтенант Алексей Авдеев, командующий 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизией подарил Марии Денисовне букет цветов и танковый шлем.

Фото: Светлана Афанасьева/администрация Валуйского городского округа.

- Мне хочется обратиться ко всем: «Берегите этот хрупкий мир и помните, какой ценой он нам достался, - заявила Мария Колтакова.

На вопрос журналистов: «Боится ли она чего-либо?», белгородка спокойно отреагировала:

- Бояться перестала во время Великой Отечественной войны. А раз ничего не боюсь, значит, буду жить.

Фото: Светлана Афанасьева/администрация Валуйского городского округа.

Мария Колтакова призналась, что поездка на танке лишь промежуточный этап в списке неординарных для ее возраста поступков.

- Впереди меня ждут как минимум три мероприятия, которые удивят публику.

Однако какие именно, «железная бабушка» не уточнила.

Фото: Светлана Афанасьева/администрация Валуйского городского округа.

В завершении мероприятия 99-летняя жительница Белгорода проехалась на автомобиле по территории военной части и пообедала в солдатской столовой.

«В 93 ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ»

Поездка на танке – не самое удивительное занятие Марии Денисовны. В последние несколько лет она плавает с аквалангом, летает на воздушном шаре и увлекается картингом. В 2018-м Мария Колтакова стала самым пожилым картингистом. За рулем девятисильного карта с двигателем «Хонда» объемом 270 кубических сантиметров она проехала пять кругов. Лучший результат круга составил 46 секунд.

У Марии Денисовны много увлечений. Фото: Сергей Мищенко

А в 93 года «железная бабушка» совершила прыжок с парашютом с высоты пять тысяч метров.

- Свой первый прыжок я посвятила брату, - рассказывала ранее в интервью «КП» Мария Колтакова. - Женя был старше меня на пять лет. До войны занимался парашютным спортом, работал учителем. Мне было 14. Я говорю: «Женечка, милый, возьми меня попрыгать с парашютом». А он отвечает: «Вот вырастешь большой и будешь прыгать». В декабре 1937-го его призвали в армию. Он погиб на Курильских островах уже после Великой Победы, 18 августа 1945 года, на Дальнем Востоке, в это время там еще продолжались боевые действия с Японией ... Я все время мечтала совершить прыжок в память о брате, в 93 года я свою мечту исполнила.

«ВЫНЕСЛА С ПОЛЯ БОЯ 300 РАНЕНЫХ»

К слову, Мария Колтакова сама прошла Великую Отечественную войну. Он была старшиной медицинской службы.

Ушла на фронт добровольцем из родного Кемерово в 1942 году. Служила в санитарном батальоне, при этом выполняя функции связиста и разведчика. Свою первую награду – медаль «За отвагу» - тогда еще санинструктор Маша получила в Воронеже из рук командующего Ивана Черняховского за то, что вытащила из-под огня 25 раненых бойцов.

Фото предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Всего за время Великой Отечественной Мария Колтакова вынесла с поля боя более 300 раненых. Многие из них позже искали ее, чтобы выразить свою благодарность. Мария Денисовна была ранена дважды, контужена, заживо погребена под землей, ее родителям даже приходила похоронка. Победу она встретила в Праге, не дойдя до Берлина всего 60 километров из-за ранения. Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».