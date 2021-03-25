99-летняя «стальная бабушка» из Белгорода полтора часа летала на авиационном симуляторе Су-34

За полтора часа Мария Колтакова и Андрей Дьяченко выполнили форсированные и боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки. Фото пресс-службы Западного военного округа.

Неунывающая и неувядающая 99-летняя Мария Колтакова продолжает устанавливать всевозможные рекорды. Вслед за поездкой на танке в одной из воинских частей Валуек наша именитая землячка впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения. Это произошло 24 марта на воронежском военном аэродроме «Балтимор».

Современный тренажерный комплекс Су-34 выполнен в виде реальной кабины самолета. Фото пресс-службы Западного военного округа.

ВИСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У МОЛОДЫХ

Как выяснила «КП», существовал вариант, при котором Мария Денисовна могла сесть за штурвал симулятора «Боинга» (в одном из торговых центров Воронежа), но в итоге она полетала на отечественном аппарате. В паре с Марией Колтаковой летал Герой России, действующий летчик, подполковник Андрей Дьяченко. Они выполнили ряд фигур пилотажа, включая форсированные и боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова и горизонтальные бочки.

Кроме того, они совместно совершили дозаправку в воздухе, а в заключении с помощью оптико-электронных средств прицеливания обнаружили военные корабли противника и уничтожили их с помощью авиационных средств поражения класса «воздух - земля».

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Полет на симуляторе достаточно сложен для человека с неподготовленным вестибулярным аппаратом. Даже молодые парни не всегда выдерживают условные 15 – 20 минут за штурвалом. Поэтому вчера рядом с симулятором находился врач на случай непредвиденной ситуации. Но Мария Денисовна продемонстрировал образцовую подготовку, на одном дыхании отлетав 90 минут.

И что самое примечательное, совершила полет в исторический для отечественных штурманов день. Вчера исполнилось 105 лет штурманской службы в военно-воздушных силах.

СТАЛЬ, А НЕ ЖЕЛЕЗО

Мария Колтакова обратила внимание на то, что она именно «стальная бабушка», а не «железная», как ее называют во многих СМИ. Потому что «железо ржавеет».

Ветеран Великой Отечественной войны пожелала всем воронежцам мирного неба, спокойных ночей, ясного рассвета, солнечного трудового дня.

- Чтобы ваша жизнь была просто окей! - подытожила Мария Денисовна.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

ПОКЛОН ЧЕРНЯХОВСКОМУ

Перед историческим полетом на симуляторе Мария Колтакова возложила цветы к памятнику Ивану Черняховскому в компании воронежского мэра Вадима Кстенина.

Черняховский в жизни Марии Денисовны оставил особый след. Дело в том, что именно из его рук она получила свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». Храбрую девушку из санитарного батальона отметили за то, что она вынесла с поля боя 25 раненых бойцов с оружием.

Черняховский в жизни Марии Денисовны оставил особый след. Фото пресс-службы Западного военного округа.

- Хорошо помню: на наблюдательный пункт меня привел солдат, и Иван Данилович Черняховский сам прикрепил мне медаль, - вспоминает Мария Колтакова. - А на Родину послали благодарственное письмо - для меня это была огромная радость.

Всего за время Великой Отечественной войны Мария Колтакова вынесла с поля боя более 300 раненых. Многие из них позже искали ее, чтобы выразить свою благодарность. Мария Денисовна была ранена дважды, контужена, заживо погребена под землей, ее родителям даже приходила похоронка. Победу она встретила в Праге, не дойдя до Берлина всего 60 километров из-за ранения. Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

ПОГОНЯ ЗА РЕКОРДАМИ

Вчерашний рекорд Марии Колтаковой – не первый в ее послужном списке. Последнюю десятилетку она то и дело «гремит» на всю страну.

В 93 года совершила первый прыжок с парашютом, в 95 - поднялась на безмоторном самолете на высоту в тысячу метров, а в 96 - поставила рекорд, проехав пять кругов по 400 метров на карте, и вот теперь в 99, в течение двух недель, прокатилась на танке и полетала на симуляторе самолета.

Что самое интересное, так это жажда Марии Денисовны к новым высотам. Покинув кабину симулятора, она сообщила, что уже планирует очередной рекорд. От деталей ушла, сославшись на «военную тайну», но добавила, что речь идет о спортивном достижении.

Каком именно? Зная непотопляемый максимализм нашей землячки, можно смело ожидать ее скорого выхода на арену.

СПРАВКА «КП»:

Современный тренажерный комплекс Су-34 выполнен в виде реальной кабины самолета. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100 процентов присутствия в системе визуализации и динамической системе подвижности.