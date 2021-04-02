Белгородец выиграл автомобиль от ювелирного бренда SVETLOV

Победа и ключи от Renault Logan достались Михаилу Пиксаеву.

О ювелирном бренде SVETLOV белгородцы узнали в конце 2020 года — после ребрендинга сети флагманских магазинов Белгородского ювелирного завода «КАРАТ». Вызвавшие на тот момент ажиотаж и волну домыслов у горожан новые ювелирные магазины со звучным именем оказались «родным» белгородским брендом с богатой историей и новаторской концепцией. На сегодняшний день ювелирная сеть SVETLOV насчитывает более 20 магазинов и планомерно развивает розничную сеть по всей России и за ее пределами.

В октябре прошлого года вместе с открытием флагманского магазина ювелирная сеть запустила акцию, благодаря которой покупатели ювелирных изделий в салонах SVETLOV становились участниками розыгрыша автомобиля. За весь период проведения акции, в ожидании заветного приза было совершено более 15 000 покупок. Почти полгода новый автомобиль Renault Logan дожидался своего владельца, и наконец был разыгран среди порядка 7000 участников из Белгорода, Старого Оскола, Москвы и Воронежа.

Фортуна улыбнулась молодому белгородцу Михаилу Пиксаеву — счастливый купон с номером телефона победителя был вслепую выбран из лототрона на глазах у других участников розыгрыша. Сам победитель в этот момент находился дома и о своем выигрыше узнал по телефону – и в удачу не верил до тех пор, пока не сел за руль нового авто.

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