Белгородец выиграл автомобиль от ювелирного бренда SVETLOV

Победа и ключи от Renault Logan достались Михаилу Пиксаеву.

О ювелирном бренде SVETLOV белгородцы узнали в конце 2020 года — после ребрендинга сети флагманских магазинов Белгородского ювелирного завода «КАРАТ». Вызвавшие на тот момент ажиотаж и волну домыслов у горожан новые ювелирные магазины со звучным именем оказались «родным» белгородским брендом с богатой историей и новаторской концепцией. На сегодняшний день ювелирная сеть SVETLOV насчитывает более 20 магазинов и планомерно развивает розничную сеть по всей России и за ее пределами.

В октябре прошлого года вместе с открытием флагманского магазина ювелирная сеть запустила акцию, благодаря которой покупатели ювелирных изделий в салонах SVETLOV становились участниками розыгрыша автомобиля. За весь период проведения акции, в ожидании заветного приза было совершено более 15 000 покупок. Почти полгода новый автомобиль Renault Logan дожидался своего владельца, и наконец был разыгран среди порядка 7000 участников из Белгорода, Старого Оскола, Москвы и Воронежа.

Фортуна улыбнулась молодому белгородцу Михаилу Пиксаеву — счастливый купон с номером телефона победителя был вслепую выбран из лототрона на глазах у других участников розыгрыша. Сам победитель в этот момент находился дома и о своем выигрыше узнал по телефону – и в удачу не верил до тех пор, пока не сел за руль нового авто:

- До судьбоносной покупки я никаких ювелирных украшений не покупал. Мы с девушкой решили пожениться, и от друзей я услышал о сети ювелирных магазинов SVETLOV. Решили покупать обручальные кольца, которые понравятся – и по соотношению дизайна, цены и качества выбор пал на изделие этого бренда. Девушка в шутку предложила зарегистрировать чек в бонусной программе для участия в акции, после чего мы вообще забыли о розыгрыше.

Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я сначала удивился, а затем почувствовал выброс адреналина: мысли спутались, я не мог поверить, что это действительно происходит со мной! Позвонил жене и близким поделиться новостью — и сначала моим словам никто не поверил. Обычно крупные сети, в том числе и ювелирные, активно рекламируют розыгрыши и подарки, но я никогда не видел реальных людей, которые бы получали призы. А тут победителем стал я сам. Доволен, счастлив! Теперь еще больше поводов первым делом выбирать магазин SVETLOV, - поделился своей историей и впечатлениями Михаил Пиксаев.

- SVETLOV готов дать своим покупателям не только больше ассортимента, выгоды, но и больше подарков и, конечно же, впечатлений. В наших магазинах постоянно действуют скидки и акционные предложения, благодаря которым каждая покупка приносит положительные эмоции. Мы стараемся не только прислушиваться к пожеланиям покупателей, но и честно выполняем свои обещания. SVETLOV планирует и дальше активно развивать ювелирную сеть и завоевывать доверие покупателей, — прокомментировал директор по маркетингу и электронной коммерции Евгений Погодин.