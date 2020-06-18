В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:03:23+03:00

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Напомним, страшная авария произошла 17 июня около 14 часов 40 минут на двадцатом километре дороги «Томаровка – Строитель – Крым». По предварительным данным, 37-летний водитель «десятки» на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью» под управлением 24-летнего парня.

Трагедия унесла жизни целой семьи, ехавшей в легковом автомобиле. В результате ДТП погибли находившиеся в «ВАЗ 21104» водитель, 37-летняя женщина и девятилетняя девочка. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили, что по факту ДТП следственным отделом ОМВД России по Яковлевскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Все обстоятельства и причины происшествия установит следствие.

В ДТП под Белгородом погибли три человека.Столкновение автомобилей Газель и ВАЗ-2110 произошло в Яковлевском городском округе

ИСТОЧНИК KP.RU