2020-06-17T18:02:01+03:00
Происшествия

Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка

Авария унесла жизни трех человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В страшном ДТП под Белгородом погибла девятилетняя девочка. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.В страшном ДТП под Белгородом погибла девятилетняя девочка. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Напомним, 17 июня около трех часов дня на двадцатом километре автодороги «Томаровка – Строитель - ФАД М2 Крым» в Яковлевском городском округе столкнулись грузовая «Газель» и «десятка». Авария унесла жизни трех человек, находившихся в легковом автомобиле. В полиции сообщили, что их личности установлены – это 37-летний мужчина, а также две его пассажирки – 37-летняя женщина и 9-летняя девочка. В настоящее время их родство устанавливается.

Причины и обстоятельства ДТП еще выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В страшном ДТП под Белгородом погибла девятилетняя девочка.Авария унесла жизни трех человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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