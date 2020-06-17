Под Белгородом в жутком ДТП погибли три человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:01:33+03:00

Столкновение автомобилей «Газель» и «ВАЗ-2110» произошло в Яковлевском городском округе

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В среду, 17 июня, около 14 часов 45 минут в Яковлевском городском округе произошло смертельное ДТП. На 20-м километре автодороги «Томаровка – Строитель - ФАД М2 Крым» столкнулись грузовая «Газель» под управлением 24-летнего водителя и «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В результате ДТП водитель и 2 пассажирки автомобиля «ВАЗ» погибли на месте происшествия. Личности пассажирок в настоящее время устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Водитель «Газели» с серьезными травмами госпитализирован в больницу. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ДТП под Белгородом погибли три человека.Столкновение автомобилей Газель и ВАЗ-2110 произошло в Яковлевском городском округе

ИСТОЧНИК KP.RU