Под Белгородом в жутком ДТП погибли три человека
В среду, 17 июня, около 14 часов 45 минут в Яковлевском городском округе произошло смертельное ДТП. На 20-м километре автодороги «Томаровка – Строитель - ФАД М2 Крым» столкнулись грузовая «Газель» под управлением 24-летнего водителя и «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 37-летний мужчина.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
- В результате ДТП водитель и 2 пассажирки автомобиля «ВАЗ» погибли на месте происшествия. Личности пассажирок в настоящее время устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Водитель «Газели» с серьезными травмами госпитализирован в больницу. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ДТП под Белгородом погибли три человека.Столкновение автомобилей Газель и ВАЗ-2110 произошло в Яковлевском городском округе
ИСТОЧНИК KP.RU