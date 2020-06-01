Белгородские энергетики реализовали первый этап проекта «Умный квартал»

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:07:31+03:00

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«Россети Центр Белгородэнерго» закончил первый этап проекта «Умный квартал» в Белгороде. На территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским, филиал полностью модернизировал сеть наружного освещения.

В пределах умного квартала белгородские энергетики установили у потребителей 246 интеллектуальных приборов учета электроэнергии и модернизировали сеть наружного освещения, заменив на светодиодные 483 устаревших светильника.

Новые LED-светильники оснащены интеллектуальными контроллерами с возможностью дистанционного регулирования светового потока, к тому же они почти в два раза экономичнее. Индивидуальный блок управления позволяет выборочно снижать мощность светоточек, и, при необходимости, так же дистанционно выключать их в местах с наименьшей проходимостью.

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ИСТОЧНИК KP.RU