Белгородские энергетики реализовали первый этап проекта «Умный квартал»
«Россети Центр Белгородэнерго» закончил первый этап проекта «Умный квартал» в Белгороде. На территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским, филиал полностью модернизировал сеть наружного освещения.
В пределах умного квартала белгородские энергетики установили у потребителей 246 интеллектуальных приборов учета электроэнергии и модернизировали сеть наружного освещения, заменив на светодиодные 483 устаревших светильника.
Новые LED-светильники оснащены интеллектуальными контроллерами с возможностью дистанционного регулирования светового потока, к тому же они почти в два раза экономичнее. Индивидуальный блок управления позволяет выборочно снижать мощность светоточек, и, при необходимости, так же дистанционно выключать их в местах с наименьшей проходимостью.
ИСТОЧНИК KP.RU