Белгородские энергетики реализовали первый этап проекта «Умный квартал»

«Россети Центр Белгородэнерго» закончил первый этап проекта «Умный квартал» в Белгороде. На территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским, филиал полностью модернизировал сеть наружного освещения.

В пределах умного квартала белгородские энергетики установили у потребителей 246 интеллектуальных приборов учета электроэнергии и модернизировали сеть наружного освещения, заменив на светодиодные 483 устаревших светильника.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Новые LED-светильники оснащены интеллектуальными контроллерами с возможностью дистанционного регулирования светового потока, к тому же они почти в два раза экономичнее. Индивидуальный блок управления позволяет выборочно снижать мощность светоточек, и, при необходимости, так же дистанционно выключать их в местах с наименьшей проходимостью.

В рамках второго этапа планируется комплексно реконструировать распределительный пункт 6 кВ и девять трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение всех объектов «умного» квартала: жилых домов, учреждений, учебных корпусов БГТУ им. В.Г. Шухова. В настоящее время ведутся проектные работы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В распределительном пункте 6 кВ энергетики модернизируют устройства телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации инновационного технического решения обмена данными в соответствии с международным стандартом МЭК 61850. Благодаря этому будет организован качественный дистанционный мониторинг основных параметров оборудования, включая данные телеметрии и наличие напряжения на вводах и отходящих линиях 0,4 кВ.

Все подстанции будут оснащены системой интеллектуального учета электроэнергии, а также устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими дистанционный мониторинг параметров оборудования. На некоторых объектах устаревшие силовые трансформаторы энергетики заменят на современные с пониженными потерями электроэнергии.

Переход на цифровые технологии позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей и эффективность учета энергоресурсов, что в перспективе приведет к экономии затрат на электроснабжение.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Построение с помощью цифровых технологий электросетевой инфраструктуры более высокого уровня надёжности и качества – это то, к чему мы должны стремиться в рамках реализации концепции цифровой трансформации. А для наших потребителей это означает повышение качества жизни, благополучия и комфорта, – отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющий организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Проект «Умный квартал» реализуется по инициативе правительства в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он предусматривает создание в областном центре интеллектуальной городской среды. Базовой составляющей концепции является инновационная цифровая энергетика. Значительную часть квартала составляет территория БГТУ им. В.Г. Шухова, на базе инженерных систем которого реализуется еще ряд пилотных проектов.