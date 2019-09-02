День знаний белгородские студенты отпразднуют с «Мохито»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-02T09:45:39+03:00

Главные торжества в честь начала учебного года будут проходить на площадке главного корпуса НИУ «БелГУ»

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По традиции День знаний в Белгороде начнется с традиционного шествия ученых мужей и леди университета, а также студентов выпускных курсов НИУ «БелГУ». Стар колонны — в 10.05 от улицы Преображенской. Продолжатся праздничные мероприятия на площадке главного корпуса НИУ «БелГУ» в 17:00. На улице Победы будут работать интерактивные зоны, проходить мастер-классы. Так, к примеру, гости праздника смогут сыграть в надувной боулинг и аэробейсбол, пострелять в лучном тире. А завершит праздник выступление группы «Мохито» и праздничный салют.

Вечером, в 19:55 белгородцев ждет еще одно незабываемое зрелище - в воздух взлетит брендированный аэростат.

Напомним, что в День знаний часть улиц в центре Белгорода будут закрыты для движения транспорта. Также 2 сентября будет запрещена продажа алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU