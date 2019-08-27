В Белгороде запретят продавать алкоголь 2 и 11 сентября

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-27T15:11:51+03:00

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В Белгороде запретят продавать алкоголь. Запрет на продажу спиртных напитков, в том числе пива, связан с празднованием 2 сентября Дня знаний и 11 сентября Всероссийского дня трезвости.

Меры направлены на обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий и пропаганду здорового образа жизни среди горожан.Запрет, отмечает пресс-службы администрации Белгорода, введен согласно закону Белгородской области от 28.04.2016 г. № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» (в ред. от 27.11.2017 N 208).

Управление потребительского рынка администрации города напоминает руководителям предприятий розничной торговли о неукоснительном его соблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU