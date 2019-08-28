2019-08-28T15:07:35+03:00
Общество

Какие улицы в центре Белгорода перекроют во время празднования Дня знаний

Распоряжение об ограничении движения 2 сентября подписал мэр города Юрий Галдун
Ирина ТАРАСОВА
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В центре Белгорода перекроют ряд улиц во время празднования Дня знаний.В центре Белгорода перекроют ряд улиц во время празднования Дня знаний.Фото: "КП" Архив
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Чтобы обеспечить безопасность во время празднования Дня знаний, 2 сентября в центре Белгорода будет перекрыто движение по ряду улиц. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрия Галдун.

Так, стоянка транспорта будет запрещена уже накануне, 1 сентября, с 23.00 на улицах: Преображенской (от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области); Попова (от улицы Преображенской до улицы Победы); Свято-Троицком бульваре (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого); на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого (правая сторона от гипермаркета «Лента» до старого моста, от улицы Супруновской до старого моста, а также от улицы Супруновской до железнодорожного переезда); на проезде вдоль набережной Везелки (от старого моста до улицы Гостенской); на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона до улицы Пушкина, а также от старого моста до железнодорожного переезда); на Театральном проезде (от проспекта Славы до улицы Победы).

2 сентября с 8.00 большая часть этих улиц будет недоступна для автомобилей. Водителям рекомендуют объезжать перекрытые участки проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Супруновской, Николая Чумичова и Гостенской.

Более подробно с ограничением движения транспорта в День знаний можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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