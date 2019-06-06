2019-06-06T13:13:49+03:00
Общество

Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях

Специалисты напомнили ребятам о правилах электробезопасности, рассказали о пользе новых, цифровых технологий, которые в ближайшие годы будут внедряться в электросетевом комплексе региона
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В начале летних каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» провели яркий, познавательный праздник для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Сложное понятие «цифровая трансформация электросетей» организаторы праздника решили «трансформировать» и упросить. На веселых примерах ребятам показали, как с помощью умных приборов и автоматизированных систем можно в кратчайшие сроки устранять какие-либо нарушения в сетях, управлять работой линий электропередачи и подстанций дистанционно, следить за состоянием энергопотребления и работой уличного освещения, не выезжая на линию. Важно, по словам энергетиков, чтобы дети поняли: цифровая трансформация позволит на более высокий уровень вывести управление сетевым комплексом и в разы повысить надежность электроснабжения всех потребителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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