2019-06-06T13:11:14+03:00
Общество

Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях

Специалисты напомнили ребятам о правилах электробезопасности, рассказали о пользе новых, цифровых технологий, которые в ближайшие годы будут внедряться в электросетевом комплексе региона
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В начале летних каникул сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» провели яркий, познавательный праздник для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Сложное понятие «цифровая трансформация электросетей» организаторы праздника решили «трансформировать» и упросить. На веселых примерах ребятам показали, как с помощью умных приборов и автоматизированных систем можно в кратчайшие сроки устранять какие-либо нарушения в сетях, управлять работой линий электропередачи и подстанций дистанционно, следить за состоянием энергопотребления и работой уличного освещения, не выезжая на линию. Важно, по словам энергетиков, чтобы дети поняли: цифровая трансформация позволит на более высокий уровень вывести управление сетевым комплексом и в разы повысить надежность электроснабжения всех потребителей области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Трудиться в условиях новой энергореальности предстоит молодому поколению. На празднике ребята узнали об особенностях опасной и ответственной работы энергетиков, о том, где можно получить такую профессию. И конечно, что нужно знать, чтобы электричество навсегда оставалось только другом.

Благодаря игровой форме школьники легко запомнили, какие материалы хорошо проводят электрический ток, а какие являются диэлектриками, что представляет собой зона шагового напряжения и как можно из нее выйти. Узнали, почему взрослые запрещают играть возле трансформаторных подстанций, линий электропередачи, втыкать посторонние предметы или сломанные электроприборы в розетки.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Специалисты Белгородэнерго – частые гости нашего центра. Проводимые ими занятия помогают донести до детей в такой доступной форме непростой, но нужный материал. Их уроки очень интересны ребятам, потому что не просто познавательные, а яркие и весёлые. Всё легче познавать в игровой форме, - отметила директор социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ирина Долгих.

В течение летнего сезона энергетики продолжат цикл занимательных уроков по электробезопасности и цифровой трансформации. Ближайшее мероприятие пройдёт в рамках проектной смены Инжиниринговой школы НИУ БелГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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