Ледовые катки 2021-2022 в Белгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Новогодняя атмосфера катка на Соборной площади. фото: с сайта администрации г. Белгорода.
Катание на коньках – любимая зимняя забава и взрослых, и малышей. Где весело, задорно и с пользой для здоровья жители и гости Белгорода могут провести новогодние каникулы, подсказали в региональном Управлении физической культуры и спорта.
КАТОК НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ
Если у вас еще нет праздничного настроения, то Соборная площадь – то место, куда стоит за ним отправиться. Огромные светодиодные фигуры, тридцатиметровая ёлка, светящиеся шары и гирлянды создают атмосферу настоящей сказки.
Соборная площадь Белгорода в этом году преобразилась. фото: Артем Гребеник
А еще 11 декабря здесь заработал каток. В этом году он в четыре раза больше прошлогоднего. Общая площадь новой конструкции составляет две тысячи квадратных метров. Для сравнения, размер катка на Красной площади – 2700 квадратных метров.
Вход бесплатный, но попасть на каток можно только по QR-коду или с ПЦР-тестом. Стоимость проката детских коньков — 50 руб/час, взрослых — 200 руб/час, заточка коньков — 100 рублей. Со своими коньками — бесплатно. Ожидается, что каток будет работать до 1 марта.
График работы катка на Соборной площади:
Понедельник-пятница: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+).
Суббота-воскресенье: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+), 23.00 – 00.00 (14+ с родителями, 18+).
МЕГАЛЁД
Любителей активного отдыха ждет МегаЛёд. Уютный каток расположен на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «МегаГРИНН» по адресу: г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д 137Т. Натуральный лёд, фуд-корт, приятная музыка, красочное освещение, теплые раздевалки – здесь есть все необходимое, чтобы приятно провести время с друзьями или семьей. Можно взять напрокат коньки, а также «помощников фигуристов» - забавных «пингвинов» и «котиков», которые помогут начинающим покорителям льда сохранить устойчивость. Посетителям также предоставляются услуги профессиональной заточки коньков на специальном оборудовании, массового катания и вечернего катания — ЛяДенс. Предусмотрено также индивидуальное обучение и защитная амуниция.
Расписание сеансов массовых катаний:
Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресение
10.00 – 11.00
11.30-12.30
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
Пятница, суббота и праздничные дни
10.00 – 11.00
11.30-12.30
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
22.00 – 23.30 – дискотека на льду 16+
Прайс услуг:
Взрослый билет – 250 рублей
Детский билет – 200 рублей
Прокат коньков – 150 рублей
Сопровождение – 50 рублей
Помощник фигуриста – 250 рублей
Защита – 150 рублей
Заточка коньков – 250 рублей
Телефон для справок: 8 919 434-60-53
ПИКНИК-ПАРК
Излюбленное место отдыха белгородцев Пикник-парк. Зимой здесь можно и насладиться прогулкой в сосновом бору, и покататься на коньках. В Пикнике вы найдете ламповый и уютный каток. Время работы: - с 10:00 до 21:00. Прокат работает до 20:00.
Стоимость:
- вход на каток 150 руб.;
- прокат коньков 150 руб/час;
- со своими коньками за 150 рублей можно кататься весь день;
- пингвин-помощник — 150 руб/час.
В связи с погодой режим работы катка просят уточнять у администратора парка по телефону: (4722) 37-20-20.
КАТОК НА ТЕХНОЛОГЕ
В холодное время года в Белгороде работает каток под открытым небом на территории БГТУ им. В.Г. Шухова. Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, д 46. Кататься здесь можно круглосуточно и совершенно бесплатно. Если у вас нет коньков – не беда! Прокат находится в общежитии № 5 (ул. Костюкова, 44/5). Прокат открыт с 11 до 20 часов:
1 час – 100 руб.;
день – 200 руб.;
сутки – 300 руб.
ОРАНЖЕВЫЙ ЛЁД
Ледовая арена «Оранжевый лёд» - даже её название вызывает у многих белгородцев ностальгию. Ведь это первая в городе специализированная площадка для юных фигуристов и хоккеистов. Она полюбилась не только профессиональным спортсменам. Немало горожан именно здесь впервые попробовали встать на коньки.
Ледовая арена расположена по адресу: г. Белгород, ул. Королева, д 7а.
Расписание сеансов массового катания:
суббота – 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30;
воскресенье – 15:15, 16:45, 18:00, 19:30.
Взрослый билет – 200 рублей;
Детский билет – 150 рублей;
Прокат коньков – 100 рублей в час.
Телефон для справок: (4722) 54 03 15.
СЕРЕБРЯНЫЙ ДОНЕЦ
В августе 2014 года в Белгороде открылась ледовая арена «Серебряный Донец». Она расположена по адресу: ул. Корочанская, 39И. Все желающие могут покататься здесь в субботу – в 17:45, 19:00 и 20:15; и в воскресенье – в 16:30, 17:45, 19:00 и 20:15.
Взрослый билет – 200 руб.;
Детский – 150 руб.;
Прокат коньков – 100 рублей в час + залог.
Телефон для справок - (4722) 24-85-64.
ЕСЕНИНСКИЙ КАТОК
В холодное время года в Белгороде работает «Есенинский каток». Он расположен на одноименной улице по адресу: г. Белгород, Есенина, 54а.
Режим работы
Понедельник-пятница: 14:00—22:00;
Субботу-воскресенье: 12:00—22:00.
ЛЕДОВАЯ ДОРОЖКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
В этом году в Белгороде появится еще один каток под открытым небом. Это ледовая дорожка в Центральном парке. Ожидалось, что она откроется 15 декабря, но свои коррективы в планы внесла погода. Чтобы, каток заработал, нужна минусовая температура.
В Центральном парке планируют открыть ледовую дорожку.
Покататься здесь можно будет бесплатно. Ледовая дорожка расположена в районе скейт-парка. Ранее сообщалось, что ее площадь составит 1,4 тысяч квадратных метров. Ожидается также, что тут будут работать пункт проката коньков и раздевалка.
Территорию нового катка уже украсили светодиодными фигурами, а деревья – разноцветными гирляндами. Катание на коньках здесь будет напоминать прогулку по сказочному лесу.
В ближайшее время мы также расскажем, где еще любители активного отдыха могут покататься в Белгородской области на коньках, лыжах, санках и ледянках.