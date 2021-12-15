Ледовые катки 2021-2022 в Белгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Новогодняя атмосфера катка на Соборной площади. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Катание на коньках – любимая зимняя забава и взрослых, и малышей. Где весело, задорно и с пользой для здоровья жители и гости Белгорода могут провести новогодние каникулы, подсказали в региональном Управлении физической культуры и спорта.

КАТОК НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

Если у вас еще нет праздничного настроения, то Соборная площадь – то место, куда стоит за ним отправиться. Огромные светодиодные фигуры, тридцатиметровая ёлка, светящиеся шары и гирлянды создают атмосферу настоящей сказки.

Соборная площадь Белгорода в этом году преобразилась. фото: Артем Гребеник

А еще 11 декабря здесь заработал каток. В этом году он в четыре раза больше прошлогоднего. Общая площадь новой конструкции составляет две тысячи квадратных метров. Для сравнения, размер катка на Красной площади – 2700 квадратных метров.

Вход бесплатный, но попасть на каток можно только по QR-коду или с ПЦР-тестом. Стоимость проката детских коньков — 50 руб/час, взрослых — 200 руб/час, заточка коньков — 100 рублей. Со своими коньками — бесплатно. Ожидается, что каток будет работать до 1 марта.

График работы катка на Соборной площади:

Понедельник-пятница: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+).

Суббота-воскресенье: 10.00-11.00 (3+), 12.00-13.00 (3+), 14.00-15.00 (3+), 17.00-18.00 (3+), 19.00-20.00 (3+), 21.00-22.00 (14+), 23.00 – 00.00 (14+ с родителями, 18+).

МЕГАЛЁД

Любителей активного отдыха ждет МегаЛёд. Уютный каток расположен на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «МегаГРИНН» по адресу: г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д 137Т. Натуральный лёд, фуд-корт, приятная музыка, красочное освещение, теплые раздевалки – здесь есть все необходимое, чтобы приятно провести время с друзьями или семьей. Можно взять напрокат коньки, а также «помощников фигуристов» - забавных «пингвинов» и «котиков», которые помогут начинающим покорителям льда сохранить устойчивость. Посетителям также предоставляются услуги профессиональной заточки коньков на специальном оборудовании, массового катания и вечернего катания — ЛяДенс. Предусмотрено также индивидуальное обучение и защитная амуниция.

Расписание сеансов массовых катаний:

Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресение

10.00 – 11.00

11.30-12.30

13.00 – 14.00

14.30 – 15.30

16.00 – 17.00

17.30 – 18.30

19.00 – 20.00

20.30 – 21.30

Пятница, суббота и праздничные дни

10.00 – 11.00

11.30-12.30

13.00 – 14.00

14.30 – 15.30

16.00 – 17.00

17.30 – 18.30

19.00 – 20.00

20.30 – 21.30

22.00 – 23.30 – дискотека на льду 16+

Прайс услуг:

Взрослый билет – 250 рублей

Детский билет – 200 рублей

Прокат коньков – 150 рублей

Сопровождение – 50 рублей

Помощник фигуриста – 250 рублей

Защита – 150 рублей

Заточка коньков – 250 рублей

Телефон для справок: 8 919 434-60-53

ПИКНИК-ПАРК

Излюбленное место отдыха белгородцев Пикник-парк. Зимой здесь можно и насладиться прогулкой в сосновом бору, и покататься на коньках. В Пикнике вы найдете ламповый и уютный каток. Время работы: - с 10:00 до 21:00. Прокат работает до 20:00.

Стоимость:

- вход на каток 150 руб.;

- прокат коньков 150 руб/час;

- со своими коньками за 150 рублей можно кататься весь день;

- пингвин-помощник — 150 руб/час.

В связи с погодой режим работы катка просят уточнять у администратора парка по телефону: (4722) 37-20-20.

КАТОК НА ТЕХНОЛОГЕ

В холодное время года в Белгороде работает каток под открытым небом на территории БГТУ им. В.Г. Шухова. Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, д 46. Кататься здесь можно круглосуточно и совершенно бесплатно. Если у вас нет коньков – не беда! Прокат находится в общежитии № 5 (ул. Костюкова, 44/5). Прокат открыт с 11 до 20 часов:

1 час – 100 руб.;

день – 200 руб.;

сутки – 300 руб.

ОРАНЖЕВЫЙ ЛЁД

Ледовая арена «Оранжевый лёд» - даже её название вызывает у многих белгородцев ностальгию. Ведь это первая в городе специализированная площадка для юных фигуристов и хоккеистов. Она полюбилась не только профессиональным спортсменам. Немало горожан именно здесь впервые попробовали встать на коньки.

Ледовая арена расположена по адресу: г. Белгород, ул. Королева, д 7а.

Расписание сеансов массового катания:

суббота – 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30;

воскресенье – 15:15, 16:45, 18:00, 19:30.

Взрослый билет – 200 рублей;

Детский билет – 150 рублей;

Прокат коньков – 100 рублей в час.

Телефон для справок: (4722) 54 03 15.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОНЕЦ

В августе 2014 года в Белгороде открылась ледовая арена «Серебряный Донец». Она расположена по адресу: ул. Корочанская, 39И. Все желающие могут покататься здесь в субботу – в 17:45, 19:00 и 20:15; и в воскресенье – в 16:30, 17:45, 19:00 и 20:15.

Взрослый билет – 200 руб.;

Детский – 150 руб.;

Прокат коньков – 100 рублей в час + залог.

Телефон для справок - (4722) 24-85-64.

ЕСЕНИНСКИЙ КАТОК

В холодное время года в Белгороде работает «Есенинский каток». Он расположен на одноименной улице по адресу: г. Белгород, Есенина, 54а.

Режим работы

Понедельник-пятница: 14:00—22:00;

Субботу-воскресенье: 12:00—22:00.

ЛЕДОВАЯ ДОРОЖКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

В этом году в Белгороде появится еще один каток под открытым небом. Это ледовая дорожка в Центральном парке. Ожидалось, что она откроется 15 декабря, но свои коррективы в планы внесла погода. Чтобы, каток заработал, нужна минусовая температура.

В Центральном парке планируют открыть ледовую дорожку.

Покататься здесь можно будет бесплатно. Ледовая дорожка расположена в районе скейт-парка. Ранее сообщалось, что ее площадь составит 1,4 тысяч квадратных метров. Ожидается также, что тут будут работать пункт проката коньков и раздевалка.

Территорию нового катка уже украсили светодиодными фигурами, а деревья – разноцветными гирляндами. Катание на коньках здесь будет напоминать прогулку по сказочному лесу.

В ближайшее время мы также расскажем, где еще любители активного отдыха могут покататься в Белгородской области на коньках, лыжах, санках и ледянках.