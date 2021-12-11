На открытие главной ёлки Белгорода Дед Мороз прилетел на вертолете

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгороде 11 декабря дали старт новогодним гуляньям. Традиционного карнавального шествия от Гражданского проспекта к Соборной площади в этом году не было. Его отменили в связи с эпидемиологической обстановкой.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Несмотря на это, церемония открытия главной ёлки получилась зрелищной.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Дед Мороз прилетел в парк Победы на вертолёте.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Впрочем, от традиционного вида транспорта он тоже не отказался. На Соборную зимнего волшебника доставила оленья упряжка.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Чтобы зажечь огни тридцатиметровой ёлки, повелитель холодов поднялся над площадью на автоподъемнике.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Праздничную иллюминацию включили под залпы праздничного салюта.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

На праздник приехали Деды Морозы и Снегурочки со всех городов и районов области. Жителей и гостей Белгорода развлекали творческие коллективы и сказочные персонажи.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Главный волшебник не ограничился посещением Соборной площади. Он прогулялся по новогодней ярмарке, которая заработала в полную силу, посетил открывшийся у главной ёлки каток и своё почтовое отделение на Белгородском Арбате и даже заглянул в Центральный парк на «Глинтвейн-party» возле культурного центра «Октябрь».

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

- Не забыл волшебник и про мосты на проспекте Ватутина и возле БелГУ. По его велению они заискрились разноцветными огнями, - рассказали в администрации города.