В правительстве Белгородской области остаются вакантными три должности замов губернатора

Облдума утвердила кандидатуры заместителей губернатора. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После вступления в должность губернатора Вячеслав Гладков отправил в отставку правительство региона. Процедура предусмотрена Уставом Белгородской области. И вот стало известно, кто же сохранил свои посты. Облдума утвердила кандидатуры заместителей губернатора, которые он предложил.

На своем месте остается первый заместитель главы региона - начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников. В правительстве продолжат работать начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев и начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина. Департамен социальной защиты населения и труда по-прежнему будет возглавлять Елена Батанова.

- От приставки врио в составе правительства региона избавятся Владимир Базаров, под его началом будет работать департамент строительства и транспорта области, и Дмитрий Гладский, который продолжит руководить департаментом экономического развития. Оба официально станут заместителями губернатора, - сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы.

Вакантными остаются еще три должности замов по имуществу, по внутренней политике, а также по социальному блоку. Последний сейчас курирует Константин Курганский. Недавно он был назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области.