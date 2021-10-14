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Общество14 октября 2021 21:23

В правительстве Белгородской области остаются вакантными три должности замов губернатора

Стало известно, кто после отставки правительства региона сохранил свои посты
Анастасия Лемешко
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Облдума утвердила кандидатуры заместителей губернатора.

Облдума утвердила кандидатуры заместителей губернатора.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После вступления в должность губернатора Вячеслав Гладков отправил в отставку правительство региона. Процедура предусмотрена Уставом Белгородской области. И вот стало известно, кто же сохранил свои посты. Облдума утвердила кандидатуры заместителей губернатора, которые он предложил.

На своем месте остается первый заместитель главы региона - начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников. В правительстве продолжат работать начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев и начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина. Департамен социальной защиты населения и труда по-прежнему будет возглавлять Елена Батанова.

- От приставки врио в составе правительства региона избавятся Владимир Базаров, под его началом будет работать департамент строительства и транспорта области, и Дмитрий Гладский, который продолжит руководить департаментом экономического развития. Оба официально станут заместителями губернатора, - сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы.

Вакантными остаются еще три должности замов по имуществу, по внутренней политике, а также по социальному блоку. Последний сейчас курирует Константин Курганский. Недавно он был назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области.

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