Новый губернатор Белгородской области отправил в отставку правительство региона

После инаугурации Вячеслав Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Инаугурация Вячеслава Гладкова состоялась 27 сентября. В этот же день он принял первые решения в должности губернатора Белгородской области и отправил в отставку правительство региона. В соответствии со статьей 37 Устава Белгородской области оно слагает свои полномочия, но продолжит работать до формирования нового состава.

Кроме того, Вячеслав Гладков назначил представителя от правительства региона в Совете Федерации, продлив полномочия 91-летнего Николая Рыжкова. Сенатором он является с 2003 года.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства области, соответствующие распоряжения были подписаны Вячеславом Гладковым после инаугурации.

Напомним, сенатором от Белгородской области также является бывший глава региона Евгений Савченко. Он был направлен в Совет Федерации областной Думой. Одного представителя назначает законодательный орган, второго губернатор.