Еще 259 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 56774 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1956 года рождения и житель Свердловской области 1951 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1950 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 259 пациентов заболели, а выздоровели – 214.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 56774 человека, выздоровел – 49661, умерли – 1227.

Сейчас из 1567-ми госпитализированных 83 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

15779 белгородцев - на самоизоляции, 19509 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 151112 - сняты с самоизоляции.