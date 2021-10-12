Очереди в белгородских поликлиниках, реакция облздрава и визит губернатора в ковидный госпиталь

В ковидных госпиталях Белгородской области занято 90% коек. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Несмотря на то, что Белгородская область лидирует по темпам вакцинации, осенняя волна коронавируса не обошла ее стороной. В регионе ежедневно фиксируется больше двухсот новых случаев заболевания COVID-19. По последним данным, в больницах сейчас лежат 1638 человек. Из них 73 в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Кроме того, по данным регионального Роспотребнадзора, в Белгородской области в три раза превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ – только за прошлую неделю заразились больше семнадцати с половиной тысяч человек.

С началом осени в регионе выросла заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

НАПЛЫВ ПАЦИЕНТОВ

Готовясь к сезонному наплыву пациентов, в регионе запустили горячую линию с номером 122 для вызова врача и записи на прием. В поликлиниках Белгорода открыли отделения неотложной помощи, а для выездов на дом создали дополнительные мобильные бригады. На помощь врачам направили ординаторов мединститута.

Несмотря на принятые меры, ситуация остается напряженной. В белгородских пабликах вновь появились видео с очередями к врачу. В частности в эпицентре внимания оказалась шестая поликлиника. Люди жалуются, что сначала надо отстоять огромную очередь в регистратуру, а затем к терапевту. Облздрав отреагировал на негативные отзывы.

- Ежедневно в поликлиническом отделении № 6 регистрируется не менее 250 вызовов на дом и не менее 950 посещений. Медицинскую помощь пациентам оказывают всего 26 врачей-терапевтов и врачей общей практики. Выделен дополнительный медперсонал для разведения потока пациентов. В сентябре этого года принято на работу 4 врача-терапевта, - говорится в сообщении ведомства под публикацией в соцсети.

В депздраве также отметили, что пациентов, у которых повышена температура и имеются симптомы ОРВИ, и тех, у кого они отсутствуют, разделяют на разные потоки при входе. Хотя, как уверяют в комментариях, не пересекаться у них не получается.

- Какое разделение потоков? Все в одной очереди. И чтобы попасть на второй этаж (в онкологию, допустим) нужно пройти мимо этого кабинета, то есть через всю толпу больных. Так же и анализы отнести... проходишь через них. И на вакцинацию тоже мимо этого кабинета. И заболевших все больше, а кабинет один! – написала подписчица сообщества «ЧП Белгородская область».

По словам другого пользователя соцсети, в Валуйках пациентам с температурой не разрешают находиться в поликлинике, поэтому они стоят на улице. Облздрав не оставил без внимания и этот комментарий.

- В настоящее время совместно с администрацией Валуйского городского округа ведется работа по организации приема температурящих пациентов на базе МУК «Валуйский центр культурного развития», что позволит улучшить условия оказания медицинской помощи данной категории. Открытие площадки запланировано на 14.10.21 г. Работа сотрудников центра будет организована на базе Дворца культуры и спорта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - ответили на жалобу.

Судя по отзывам, очереди наблюдаются в четвертой поликлинике, а также в Стрелецкой больнице. Во время рабочей поездки в Белгородский район там побывал глава региона.

- От жителей поступало очень много жалоб из-за больших очередей. Руководство призналось: действительно испытывают кадровый дефицит. При этом в сутки проходимость до 500 пациентов. Над решением кадрового вопроса работаем совместно. Врачи, конечно, работают на износ. Низкий им поклон! Но сделать предстоит еще очень много! - написал Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

САМОМУ МОЛОДОМУ ПАЦИЕНТУ РЕАНИМАЦИИ 21 ГОД

Глава региона посетил "красную зону" во второй горбольнице. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

8 октября была озвучена информация о том, что в ковидных госпиталях Белгородской области занято 90% коек. Недавно «красную зону» второй городской больницы посетил глава региона Вячеслав Гладков. Впервые хирургический корпус в режим ковид-госпиталя перевели в апреле 2020 года. После спада заболеваемости он возвращался к плановому режиму работы, однако с сентября здесь вновь лечатся пациенты с СOVID-19.

- Сейчас их более пятисот. 72 человека находятся в реанимации - самому молодому из них всего 21 год. Абсолютное большинство пациентов – невакцинированные, - отмечается на сайте губернатора и правительства области.

Сообщается также, что в больнице нет проблем с лекарственным обеспечением. На дополнительно выделенные 81 миллион рублей закупили все необходимые препараты.

В Белгородской области продолжается прививочная кампания. Половина населения прошла иммунизацию от СOVID-19. Как уже отмечалось, от общего количества заболевших – число вакцинированных достигает всего полтора процента. Большинство из них переносит болезнь в легкой форме.

От гриппа, по последней информации, привились больше 350 тысяч человек, планируется вакцинировать 900 тысяч. Ожидается, что новый крупный транш вакцины от гриппа поступит в регион до 15 октября.

Вместе с тем в Белгороде усилили контроль за нарушителями масочного режима. Параллельно обещают наказывать тех, кто не соблюдает самоизоляцию после контакта с больными. Им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. За отсутствие маски — от тысячи рублей.

ГДЕ В БЕЛГОРОДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Те, кто еще не прошел вакцинацию, могут сделать это в городских поликлиниках по следующим адресам:

№1 — пр-т Белгородский, 99, т. 8(4722)32-36-16

№2 — Народный бульвар, 51, т. 8(4722)73-25-71

№4 — ул. Садовая, 17а, т.: 8(4722)31-18-70, 8(4722)31-18-50, 8(4722)26-26-28

№6 — ул. Костюкова, 16, т.: 8(4722)55-20-81, 8(4722)55-18-61

№7 — ул. Губкина, 46, т.: 8(4722)51-29-27

№8 — ул. Есенина, 48 «Б», т.: 8(4722)78-18-48

«РЖД-Медицина» — просп. Славы, 9, т.: 8(4722)76-03-64, 76-03-65

«Полимедика» — ул.Макаренко, 12, т.: 8(4722)40-26-04

Пункт вакцинации также есть в «МегаГринне» на Богдана Хмельницкого 137 и в госпитале для ветеранов войн. Также можно вызвать мобильную бригаду на дом. В этом случае приоритет отдается людям в возрасте 60+. Заявки принимаются по телефону +7 (4722) 38-06-28.