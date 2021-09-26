Прививки от гриппа сделали около 290 тысяч жителей Белгородской области

В Белгородской области продолжаются прививочные кампании от гриппа и коронавируса. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С наступлением осени традиционно активизируются грипп и ОРВИ, а с недавних пор на плечи медиков легла еще и борьба с СOVID-19. В правительстве региона рассказали, как в Белгородской области проходит вакцинация от сезонных вирусов.

С 1 сентября стартовала прививочная кампания от гриппа. В медучреждения региона проступило порядка 360 тысяч доз вакцин. Больше 80% ее уже освоено. На 26 сентября от гриппа вакцинировались порядка 290 жителей региона. В числе лидеров Шебекинский, Валуйский, Алексеевский и Яковлевский городские округа, Ракитянский, Чернянский, Ровеньской, Ивнянский, Вейделевский, Краснояружский и Красненский районы. Там уже ожидают поступления новой партии вакцины.

Прививки в рамках обязательного медицинского страхования делают бесплатно. Для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства. Если сделать коллективную заявку от предприятия, то туда выедет мобильная бригада. По согласию с родителями так же прививают школьников и дошколят.

Параллельно в Белгородской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сообщается, что полностью ее прошли порядка 700 тысяч жителей региона. Первым компонентом привились около 750 тысяч человек. Повторно – около 11 тысяч. Белгородцам напомнили, что между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти месяц.

Напомним, на днях глава областного департамента здравоохранения Андрей Иконников отмечал, что в регионе растет заболеваемость коронавирусом. Причем как среди взрослых, так и среди детей. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 184 человек. Всего же с начала пандемии СOVID-19 заболели 53156 жителей региона, вылечились 47079, умерли 1137. При этом, по словам главы регионального депздрава, среди привитых тяжелых случаев заболевания не было.