Коронавирус снова наступает – среди пациентов белгородских больниц 25 детей

По словам начальника регионального депздрава, среди вакцинированных нет тяжелых случаев заболевания COVID-19. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил о том, что в Белгородской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По его словам, несмотря на тревожную статистику, местные жители в последнее время все чаще пренебрегают мерами безопасности, в частности перестают носить маски. Вместе с тем количество вызовов скорой помощи и врачей на дом увеличилось.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 52 790 человек. Вылечились 46869, умерли 1128. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у 176 человек.

Госпитализированы на 24 сентября 1667 белгородцев. Сорок находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Рост заболеваемости наблюдается последние три недели, причем как среди взрослых, так и среди детей. Сейчас в стационаре лечатся 25 маленьких пациентов. С начала пандемии коронавирусом заболели 3228 юных жителей региона.

- Медицинских организаций и медицинских работников больше не стало, и нагрузка на здравоохранение и в нашей области, и по всей стране, становится колоссальной, - отметил Андрей Иконников.

По его словам, единственный способ защититься – соблюдение мер безопасности и вакцинация. Доля привитых, среди тех, у кого подтвердился COVID-19 - всего четыре процента. От общего числа вакцинированных заболели примерно 0,9%. При этом среди них нет тяжелых случаев.

- Отмечу, что ни одна вакцина, и я говорил об этом всегда, не гарантирует, что вы не заболеете — она защищает вас от тяжелых последствий и летального исхода, - подчеркнул Андрей Иконников.

На 24 сентября в Белгородской области первым компонентом привились 745 тысяч человек, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 694 151. В девятнадцати районах вакцинировано уже более 60% взрослого населения. Не преодолели эту планку Белгород, Старооскольский и Губкинский городские округа.

По словам начальника депздрава, темпы вакцинации в последнее время снизились. Если еще в июле-августе ежедневно прививались четыре – шесть тысяч человек, то в сентябре не больше полутора тысяч человек в день.

Тем, кто сделал прививку более полугода назад, напоминают о необходимости пройти иммунизацию повторно. На сегодняшний день ревакцинировались уже 9700 белгородцев. По словам Андрея Иконникова, вакцины в регионе хватает. В медучреждениях находятся 25 000 доз «Спутник V» и 10 000 «Спутник Лайт».