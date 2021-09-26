Более 53 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1940 и 1951 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1938 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1962 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, и житель Белгородского района 1944 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 184 пациента заболели, а выздоровели – 24.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 53156 человек, выздоровели – 47079, умерли – 1137.

Сейчас из 1709-ти госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12919 белгородцев - на самоизоляции, 18194 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 137749 - сняты с самоизоляции.