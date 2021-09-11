Сбежавших после ссоры с отцом белгородских подростков нашли живыми

фото: из открытых источников.

Напомним, вечером 10 сентября, в селе Голофеевка Старооскольского городского округа пропали двое мальчиков десяти и одиннадцати лет. Подростки, воспитывающиеся в многодетной семье, сбежали из дома после незначительной ссоры с отцом, прихватив с собой немного денег. Сообщалось, что один из ребят прежде уже уходил из дома.

На их поиски были брошены силы полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Задействовались также добровольцы. Местность не только прочесывали, но и обследовали с применением беспилотников. В настоящее время местонахождение детей установлено. По предварительным данным, с ними все в порядке.

- В настоящее время дети доставлены в правоохранительные органы, где после установления всех обстоятельств их бесконтрольного ухода, они будут переданы родным, - прокомментировали в пресс-службе регионального Следкома.