Пропавшие белгородские подростки провели ночь в заброшенном здании

Пропавших под Белгородом подростков нашли живыми и здоровыми. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области двое мальчишек подняли на уши всю правоохранительную систему. Вечером 10 сентября десятилетний и одиннадцатилетний подростки, воспитывающиеся в многодетной семье, после ссоры с отцом сбежали из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. По предварительным данным, с собой парни прихватили внушительный пакет с мелочью.

На поиски детей были брошены все силы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Родители сообщили о происшествии в полицию. Как выяснилось, один из мальчиков уже не первый раз уходит из дома. Детей искали всю ночь, а утром возле городского Управления МВД объявили сбор добровольцев. Параллельно проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Разбившись на группы, правоохранители и волонтеры, прочесывали лес, проверяли магазины, проселочные дороги и заброшенные здания. К поискам подключили всех, кого можно: полицию, ОМОН и авиацию Росгвардии, сотрудников МЧС, Следком, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», представителей органов местного самоуправления и образования. Сбежавших мальчишек искали даже беспилотники.

Детей искали даже беспилотники. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

К счастью, история закончилась благополучно. На одной из дорог полицейские остановили возвращавшегося с рыбалки автомобилиста. Взглянув на ориентировку, мужчина сразу же узнал ребят, которых видел несколько минут назад, и рассказал, куда они направлялись.

Около 13 часов 30 минут наряд ДПС обнаружил мальчишек на расстоянии более десяти километров от дома, в районе Стойленского ГОКа. Дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании и честно признались: «Ночью замерзли, а сейчас хочется кушать». Стражи порядка усадили ребят в служебный автомобиль, обогрели и накормили.

Поиски велись всю ночь и продолжились утром. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Мальчишек сначала доставили в правоохранительные органы, а позже, по информации Следственного комитета, передадут родным. С семьей проведут профилактическую работу.

Полицейские обогрели и накормили юных беглецов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следователи уже изучают условия, в которых живут и воспитываются дети. В ведомстве обещают проверить, не становились ли подростки жертвой преступлений.

В полиции в свою очередь напомнили, что сообщить об исчезновении человека может, кто угодно. Вовсе не обязательно, чтобы это сделали родственники. Причем обращаться следует как можно быстрее. Никакого «правила трех дней» на самом деле не существует. Как раз первые 48 часов и определяют успех поиска.