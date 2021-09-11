В Белгородской области сбежавших из дома мальчиков ищут с помощью беспилотников

фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Старооскольском городском округе разыскивают сбежавших из дома в селе Голофеевка двух мальчиков десяти и одиннадцати лет. Известно, что Кирилл Жидовкин и Николай Захаров воспитываются в многодетной семье. Один из них уже уходил из дома. В этот раз побегу предшествовала незначительная ссора с отцом.

Как сообщили в Следственном комитете, подростки ушли вечером 10 сентября, забрав с собой небольшую сумму денег. Где они находятся, до сих пор неизвестно. Следователи вместе с сотрудниками УМВД уже опросили родителей подростков, изучаются условия, в которых живут и воспитываются дети.

К поискам детей подключились ОМОН и авиация Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сейчас на поиски брошены все силы. Уже несколько часов окрестности села, включая лес, прочесывают полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К ним подключились сотрудники Росгвардии – ОМОН и отряд авиации. Они также обследуют местность, в том числе с применением беспилотников.

Пропавших подростков ищут с помощью беспилотников. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 8-4725-44-53-65 или 02.