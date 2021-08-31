В Белгородской области на пешеходном переходе сбили двух подростков

В Алексеевке «Шкода Октавия» наехала на 14-летнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в 16:50 в Алексеевке 57-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь по ул. Чапаева, наехал на 14-летнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

После этого он скрылся с места происшествия, но через некоторое время его нашли.

В этот же день в поселке Волоконовка в 21:55 находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по ул. Комсомольская, и в районе д. 44 наехал на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Как и в Алексеевке, волоконовский нарушитель скрылся с места происшествия, но впоследствии его обнаружили.

«В результате обоих ДТП подростки получили телесные повреждения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.