В Белгороде присяжные оправдали медсестру, задушившую своего мужа, за которым она ухаживала 20 лет

6 августа. Присяжные встали на сторону обвиняемой. Фото пресс-службы белгородского областного суда.

Сегодня в белгородском областном суде коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла оправдательный вердикт женщине, которая обвинялась в убийстве супруга, находившегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, жительница Белгорода была в браке с мужчиной с 1980-х годов. Двадцать лет назад он перенес инсульт с парализацией левой половины тела.

Все это время женщина терпеливо ухаживала за супругом.

Ей приходилось выполнять самые примитивные действия в повседневной жизни по уходу. Она его водила по комнате, кормила. Как это часто бывает, больной не всегда адекватно реагировал, чем вызывал раздражение жены.

Не исключено, что это продолжалось все эти два десятка лет. Женщина терпела до последнего, но в итоге это терпение обернулось трагедией в одной из квартир по улице Шаландина. В ночь на 18 ноября 2019 года она задушила лежавшего на диване супруга, находившегося в беспомощном состоянии.

Коллегия присяжных заседателей оправдала ее по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления.

Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без участия коллегии присяжных заседателей.

Напомним, что в апреле этого года прокурор изучил собранные за полтора года доказательства и направил дело в суд.