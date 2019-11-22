Белгородскую медсестру обвиняют в смерти тяжелобольного мужа

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-22T13:40:45+03:00

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Жительницу Белгорода обвиняют в смерти мужа. Региональным следственным комитетов возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней белгородки, работающей медсестрой. Она подозревается в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Как сообщили в пресс-службе ведомства 21 ноября трагедия случилась в квартире многоэтажного дома по улице Шаландина. По версии следствия, в ночь на 18 ноября подозреваемая задушила своего 76-летнего супруга, который из-за перенесенных заболеваний требовал постоянного ухода и внимания.

В настоящее время женщине, предъявлено обвинение в убийстве. Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU