«Ухаживала 20 лет и не выдержала»: в Белгороде будут судить медсестру, задушившую парализованного мужа

Женщине грозит минимум восемь лет лишения свободы, а максимум – пожизненный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгороде грядет нестандартный судебный процесс – будут решать, как поступить с 60-летней женщиной, задушившей своего 76-летнего парализованного мужа. Причем, сделала она это после 20-ти лет, на протяжении которых ухаживала за ним.

По версии следствия, жительница Белгорода была в браке с мужчиной с 1980-х годов. Двадцать лет назад он перенес инсульт с парализацией левой половины тела.

Все это время женщина терпеливо ухаживала за супругом.

Ей приходилось выполнять самые примитивные действия в повседневной жизни по уходу. Она его водила по комнате, кормила. Как это часто бывает, больной не всегда адекватно реагировал, чем вызывал раздражение жены.

Не исключено, что это продолжалось все эти два десятка лет. Женщина терпела до последнего, но в итоге это терпение обернулось трагедией в одной из квартир по улице Шаландина. В ночь на 18 ноября 2019 года она задушила лежавшего на диване супруга, находившегося в беспомощном состоянии.

Как отметили в СУ СК России по Белгородской области, поступок подозреваемой вскрылся благодаря грамотной работе следователей-криминалистов аппарата следственного управления и сотрудников полиции.

Прокурор изучил собранные за полтора года доказательства и направил дело в суд.

Теперь ей грозит уголовная ответственность в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

Как пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, медсестре грозит минимум восемь лет лишения свободы, а максимум – пожизненный срок.

При этом уже известно, что выносить судебное решение будут присяжные. Такое желание изъявила подозреваемая.