Трое мужчин ранены после атаки БПЛА ВСУ по предприятию в Шебекино Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в Белгородской области. Ранены три человека. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.
Предварительно известно, что украинский беспилотник ударил по территории предприятия в городе Шебекино утром 1 августа. В результате вражеской атаке трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние двоих мужчин как тяжелое.
На месте удара повреждены три грузовых автомобиля, одна из машин загорелась.
Также в городе в результате падения второго дрона повреждена крыша надворной постройки.
В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона в здании социального объекта повреждено остекление.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки от террористических атак ВСУ в Белгородской области погибли два мирных жителя. Еще одиннадцать человек, в том числе ребенок, получили ранения.